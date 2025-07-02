Россия обошла Украину в рейтинге УЕФА, несмотря на отстранение от еврокубков

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия обошла Украину в обновленной таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) среди мужских команд. Рейтинг опубликован на сайте УЕФА.

В июле 2024 года пресс-служба УЕФА сообщила ТАСС, что Россия получит 4,333 балла за сезон-2024/25. В таблице коэффициентов у страны перед началом сезона-2025/26 18,299 балла. Украина же лишилась 6,800 балла за сезон-2020/21 и после обновления рейтинга в ее активе стало 17,600 балла.

Россия занимает 26-е место в обновленной таблице коэффициентов, Украина — 28-е. В марте 2025 года Украина занимала 23-е место в таблице коэффициентов (24,400), Россия располагалась на 30-й позиции (18,299). На 27-м месте обновленной таблицы располагается Словения, в активе которой 18,093 балла. С 2022 года российские клубы и сборные отстранены от турниров УЕФА и Международной федерации футбола из-за ситуации на Украине.

Лидером обновленной таблицы коэффициентов остается Англия (90,839 балла), второе место занимает Италия (80,946), третье — Испания (74,953).