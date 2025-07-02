На курорте «Манжерок» прошли масштабные учения
12:35 02.07.2025
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Фото пресс-службы Сбера
Регулярные учения, приближенные к реальным условиям, стали важной частью работы спасателей. В этот раз в тренировке участвовали более 50 специалистов и 16 единиц техники.
По сценарию совместных учений, внезапно остановилась канатная дорога «Ледник», и спасателям срочно понадобилось эвакуировать гостей. Канатную дорогу разделили трассу на 7 участков, и спасители успешно эвакуировали 30 человек.
«Эти учения максимально приближены к настоящим ситуациям спасения людей, что позволяет нам быть готовыми к любым нештатным ситуациям и обеспечить быструю и безопасную эвакуацию людей. Для нас это был своего рода экзамен, который помог выявить сильные стороны команды, а также продемонстрировал слаженную работу различных подразделений», — подчеркнул руководитель отдела безопасной эксплуатации горной инфраструктуры курорта Виталий Аксенов.
С вводом в эксплуатацию новых объектов горной инфраструктуры, таких как современные канатные дороги, внимание к безопасности становится еще более важным. Поэтому каждый сезон на курорте проходят учения, моделирующие сложные сценарии. Такой подход позволяет гостям «Манжерока» наслаждаться отдыхом без лишних забот.
«Канатная дорога — это объект повышенной опасности, поэтому мы уделяем особое внимание подготовке наших спасателей. Они — сертифицированные профессионалы с необходимыми навыками», — добавил Владимир Щербинин, генеральный директор курорта «Манжерок».
В учениях участвовали специалисты из четырех подразделений: Главного управления МЧС России по Республике Алтай, Алтайского поисково-спасательного отряда МЧС России, поисково-спасательного отряда Казенного учреждения Республики Алтай и спасатели Всесезонного курорта «Манжерок». Совместная отработка действий подтвердила готовность всех служб к оперативному реагированию.
«Наша цель — отработать совместные действия при эвакуации людей. Такие тренировки проводим регулярно; они помогают выявить сильные и слабые стороны и укрепляют взаимодействие между подразделениями», — отметил полковник внутренней службы Семен Титов, заместитель начальника Главного управления по Государственной противопожарной службе.
Помимо регулярных учений дважды в год, спасатели курорта «Манжерок» постоянно совершенствуют свои навыки, сдавая тесты и нормативы для подтверждения высокой квалификации.
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