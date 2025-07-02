Необходимо законодательно закрепить цель по доле российских самолетов в 50% — Минпромторг
13:00 02.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минпромторг РФ считает необходимым законодательно закрепить достижение 50%-ной доли отечественных самолетов в парках российских авиакомпаний, заявил глава министерства Антон Алиханов в ходе правительственного часа в Совете Федерации.
«У нас в 309-м указе президента есть цель — 50% отечественных самолетов в парке авиакомпаний. Считаем, что это положение указа требует в том числе и законодательного закрепления», — сказал он.
НОВОСТИ
- 13:32 02.07.2025
- Чем меньше оружия поставляют Киеву, тем ближе окончание СВО — Песков
- 13:20 02.07.2025
- Разговор Путина и Макрона прошел по инициативе Франции — Песков
- 13:05 02.07.2025
- На Украине предложили ввести институт неграждан для поддерживающих РФ
- 12:35 02.07.2025
- На курорте «Манжерок» прошли масштабные учения
- 12:32 02.07.2025
- Россия обошла Украину в рейтинге УЕФА, несмотря на отстранение от еврокубков
- 12:30 02.07.2025
- Сбер открывает возможность платить улыбкой с 14 лет
- 12:20 02.07.2025
- Минпромторг считает нужным повысить ответственность за продажу подделок на маркетплейсах
- 12:05 02.07.2025
- США на несколько месяцев прекращают поставлять Украине боеприпасы — NYT
- 12:00 02.07.2025
- Крупные западные компании начали внедрять китайские системы ИИ — WSJ
- 11:32 02.07.2025
- РФ кратно нарастила объемы выпуска по всем видам вооружений — Алиханов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать