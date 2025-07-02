Необходимо законодательно закрепить цель по доле российских самолетов в 50% — Минпромторг

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минпромторг РФ считает необходимым законодательно закрепить достижение 50%-ной доли отечественных самолетов в парках российских авиакомпаний, заявил глава министерства Антон Алиханов в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

«У нас в 309-м указе президента есть цель — 50% отечественных самолетов в парке авиакомпаний. Считаем, что это положение указа требует в том числе и законодательного закрепления», — сказал он.