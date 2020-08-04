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Украина может предложить свободную экономическую зону в Донбассе - Кравчук

20:00 04.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина готова пойти на ряд компромиссов в переговорах в рамках Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, в том числе предложить создать в регионе свободную экономическую зону. Об этом во вторник заявил полномочный представитель Киева в группе Леонид Кравчук.

"Мы можем предложить рассмотреть вопрос о свободной экономической зоне", - отметил Кравчук в эфире телеканала "112 Украина".


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