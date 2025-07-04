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В Чехии десятки тысяч потребителей остаются без электричества после блэкаута

19:45 04.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Десятки тысяч потребителей в Чехии остаются без электричества после блэкаута на части территории республики. Об этом сообщил новостной портал Irozhlas.

Полного восстановления поставок электричества, согласно порталу, следует ожидать к концу сегодняшнего дня. В первой половине дня отключение электроэнергии затронуло часть Праги и прилегающего к столице Среднечешского края, а также Краловеградецкий край (восток Чехии), Либерецкий и Устецкий края (северо-запад республики).

Между тем компания-оператор национальной энергосети ČEPS проинформировала, что блэкаут произошел «из-за падения фазового провода и последующего отключения линии передающей системы V411 и остановки блока 6 электростанции Ледвице, а также возникли перегрузки линии V208 и отключение на подстанции Красиков».



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