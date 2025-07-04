Александр Беглов: Сбер – ключевой партнер Петербурга в области цифровизации и искусственного интеллекта
18:44 04.07.2025
|
Александр Ведяхин и Александр Беглов.
Фото пресс-службы Сбера
«Сбербанк – давний и надежный стратегический партнер нашего города. Он многие годы вносит значимый вклад в развитие экономики Северной столицы. Наши отношения основаны на взаимном доверии и стремлении к инновационному развитию», – подчеркнул Александр Беглов.
По словам губернатора, Сбербанк – постоянный участник важнейших городских проектов, направленных на повышение качества жизни людей и укрепление экономического потенциала Петербурга. Плодотворное взаимодействие с банком идет по проекту «Единая карта петербуржца».
Губернатор напомнил, что год назад открылся Технохаб Сбера на Васильевском острове. На недавнем ПМЭФ-2025 Петербург и Сбер подписали соглашение о сотрудничестве по созданию трамвайной сети в южных районах города.
Сбер участвует в финансировании проектов «Невского экологического оператора», направленных на создание современной системы обращения с отходами. Другое направление совместной работы – внедрение искусственного интеллекта в систему госуправления и в сервисы для жителей города. Соответствующее соглашение также было подписано на ПМЭФ.
Как отметил Александр Беглов, Петербург – один из лидеров в сфере цифровизации и внедрения искусственного интеллекта в России. В прошлом году в рамках госпрограммы «Повышение эффективности государственного управления» город обеспечил развитие и сопровождение 63-х государственных информационных систем.
На базе искусственного интеллекта в Петербурге работают голосовые помощники, «умные остановки» общественного транспорта, нейросетевые ассистенты в медицинских и образовательных проектах, аналитические алгоритмы в системе городского видеонаблюдения.
«Все эти технологии делают городскую среду удобной и безопасной», – подчеркнул Александр Беглов.
Он сообщил, что в Петербурге также набирает обороты цифровизация медицины. В прошлом году в городской системе здравоохранения внедрено 40 электронных сервисов. Половина из них для пациентов, другая – для медработников и руководителей. Более трети медицинских организаций перешли на электронный документооборот.
Губернатор подчеркнул, что в здравоохранении есть большой потенциал для сотрудничества со Сбером. Совместно со СберЗдоровьем реализуется ряд проектов по созданию сервисов с использованием ИИ. Среди них – заполнение врачами с голоса медицинской документации Voice2Med, дистанционный мониторинг показателей артериального давления, создание мультимодального медицинского ассистента.
«Санкт‑Петербург — ключевой, стратегический регион для Сбера. Наше партнерство с городом и лично с губернатором направлено на повышение качества жизни петербуржцев, на комплексную поддержку бизнеса, развитие цифровых технологий и, особенно, качественной и передовой медицинской помощи. Мы видим огромный потенциал в совместной реализации проектов, которые делают город умнее, удобнее и привлекательнее для жителей», – отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.
НОВОСТИ
- 17:40 04.07.2025
- Маск устроил опрос о создании новой партии в США
- 17:35 04.07.2025
- Сбер ID стал ключевым инструментом авторизации для 50 тысяч онлайн-ресурсов
- 17:12 04.07.2025
- Объем финансовых активов стран БРИКС превышает $60 трлн — Силуанов
- 17:00 04.07.2025
- У ХАМАС новый лидер, который не настроен на перемирие с Израилем — NYT
- 16:35 04.07.2025
- Исследователи Сбера стали лучшей командой из РФ на конкурсе рекомендательных систем RecSys Challenge 2025
- 16:32 04.07.2025
- Молодые европейцы склонны причислять Россию, а не ЕС к ведущим акторам в мире — опрос
- 16:12 04.07.2025
- 60% молодежи Европы выступает за дипломатическое решение конфликта на Украине — опрос
- 16:00 04.07.2025
- В Германии опасаются нехватки рабочей силы в случае обязательного призыва в армию — FT
- 15:32 04.07.2025
- Гастрольный тур Хора Сретенского монастыря с программой «Великой Победе посвящается» завершился в Сочи
- 15:32 04.07.2025
- Экс-замглавы МЧС РФ Павел Барышев приговорен к 3 годам колонии за мошенничество
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать