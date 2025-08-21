0
Сборник The Beatles Anthology 4 выйдет в свет в сентябре – Пол Маккартни

21.08.2025

Новый сборник Anthology 4 британской рок-группы The Beatles выйдет осенью вместе с расширенной версией документального сериала о «ливерпульской четверке». Об этом сообщил музыкант Пол Маккартни в своем аккаунте в соцсети.

«История The Beatles их собственными словами. Anthology 2025 — музыка, книга и сериал на [сервисе потокового вещания] Disney+ выйдут этой осенью», — говорится в заявлении. Как уточнил телеканал Sky News, сборник будет состоять из 13 демо-версий песен, сессионных записей и ранее не выпускавшихся треков. Новая работа увидит свет почти 30 лет спустя после релиза первых трех частей Anthology в 1995–1996 годах.

Кроме того, будет выпущена расширенная версия сериала «Антология The Beatles» (The Beatles Anthology), который впервые был показан в 1995 году. Теперь в его состав войдет дополнительный эпизод с ранее не публиковавшимися кадрами Маккартни, Джорджа Харрисона и Ринго Старра в неформальной обстановке.

