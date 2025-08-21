0
0
255
НОВОСТИ

Польша не готова предоставить Украине дополнительные гарантии безопасности

16:12 21.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша не готова предоставить Украине никакие другие гарантии безопасности, помимо логистической поддержки союзников по «коалиции желающих». Об этом заявил журналистам глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.

«Мы не высылаем свои войска на Украину, мы создаем инфраструктурное заплечье и поддержку для союзнических войск на территории Польши, защищаем восточный фланг НАТО. Есть полное понимание роли Польши в этом контексте», — сказал министр, отвечая на вопрос журналиста, собирается ли Польша подписать с Украиной отдельный документ по гарантиям безопасности по аналогии со статьей 5 Североатлантического договора. Трансляцию пресс-конференции вел телеканал TVP Info. «Мы не обсуждаем другие варианты гарантий [со стороны Польши], чем то, над чем мы работаем последние несколько месяцев [в рамках „коалиции желающих“]», — подчеркнул политик.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:50 21.08.2025
Экзамен для кандидатов в председатели Верховного суда РФ, так как не поступило ни одной заявки
0
117
17:40 21.08.2025
Минтранс РФ ожидает, что к 2050 г. 50% всех транспортных средств будут беспилотными
0
205
17:12 21.08.2025
«Ангара-1.2» вывела на орбиту военные спутники
0
266
17:00 21.08.2025
Украина будет «дисфункциональным государством-обрубком», если продолжит конфликт — эксперт
0
301
16:32 21.08.2025
Путин присвоил президенту РАН Красникову звание Героя Труда
0
266
16:00 21.08.2025
На Солнце зафиксирован третий подряд мощный взрыв
0
293
15:32 21.08.2025
В Киеве пытаются представить украинский конфликт как «войну за независимость»
0
352
15:12 21.08.2025
Белоусов проинспектировал группировку войск "Север"
0
319
15:00 21.08.2025
Индия озадачена заявлениями США по закупкам нефти у РФ, ранее Вашингтон на них настаивал
0
391
14:33 21.08.2025
Наталья Сергунина: Более 220 дизайнеров из России и других стран примут участие в Московской неделе моды
0
331

Возврат к списку