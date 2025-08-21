Польша не готова предоставить Украине дополнительные гарантии безопасности
16:12 21.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Польша не готова предоставить Украине никакие другие гарантии безопасности, помимо логистической поддержки союзников по «коалиции желающих». Об этом заявил журналистам глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.
«Мы не высылаем свои войска на Украину, мы создаем инфраструктурное заплечье и поддержку для союзнических войск на территории Польши, защищаем восточный фланг НАТО. Есть полное понимание роли Польши в этом контексте», — сказал министр, отвечая на вопрос журналиста, собирается ли Польша подписать с Украиной отдельный документ по гарантиям безопасности по аналогии со статьей 5 Североатлантического договора. Трансляцию пресс-конференции вел телеканал TVP Info. «Мы не обсуждаем другие варианты гарантий [со стороны Польши], чем то, над чем мы работаем последние несколько месяцев [в рамках „коалиции желающих“]», — подчеркнул политик.
