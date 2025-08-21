Путин присвоил президенту РАН Красникову звание Героя Труда

Обсудить на форуме

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин присвоил своим указом одно из высших в РФ почетных званий — Героя Труда — главе Российской академии наук (РАН) Геннадию Красникову.

Почетное звание присвоено «за особые заслуги перед государством и выдающийся вклад в развитие отечественной науки».