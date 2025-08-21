0
0
219
НОВОСТИ

Путин присвоил президенту РАН Красникову звание Героя Труда

16:32 21.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин присвоил своим указом одно из высших в РФ почетных званий — Героя Труда — главе Российской академии наук (РАН) Геннадию Красникову.

Почетное звание присвоено «за особые заслуги перед государством и выдающийся вклад в развитие отечественной науки».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:50 21.08.2025
Экзамен для кандидатов в председатели Верховного суда РФ, так как не поступило ни одной заявки
0
101
17:40 21.08.2025
Минтранс РФ ожидает, что к 2050 г. 50% всех транспортных средств будут беспилотными
0
194
17:12 21.08.2025
«Ангара-1.2» вывела на орбиту военные спутники
0
252
17:00 21.08.2025
Украина будет «дисфункциональным государством-обрубком», если продолжит конфликт — эксперт
0
288
16:12 21.08.2025
Польша не готова предоставить Украине дополнительные гарантии безопасности
0
292
16:00 21.08.2025
На Солнце зафиксирован третий подряд мощный взрыв
0
286
15:32 21.08.2025
В Киеве пытаются представить украинский конфликт как «войну за независимость»
0
345
15:12 21.08.2025
Белоусов проинспектировал группировку войск "Север"
0
313
15:00 21.08.2025
Индия озадачена заявлениями США по закупкам нефти у РФ, ранее Вашингтон на них настаивал
0
382
14:33 21.08.2025
Наталья Сергунина: Более 220 дизайнеров из России и других стран примут участие в Московской неделе моды
0
324

Возврат к списку