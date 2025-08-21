0
0
270
НОВОСТИ

Задержанный в Италии по подозрению в подрыве «Северных потоков» украинец раньше служил в ВСУ и СБУ - WSJ

20:00 21.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинец, задержанный в Италии по подозрению в подрыве «Северных потоков», ранее работал в Службе безопасности Украины (СБУ), сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По ее сведениям, задержанный Сергей К. является капитаном ВСУ в отставке. До этого он работал в СБУ, а также в подразделении, которое задействовали в ПВО.

Согласно европейской правовой системе, указывает издание, итальянские власти должны экстрадировать задержанного в Германию, где ему должно быть предъявлено обвинение в саботаже, предусматривающее до 15 лет лишения свободы.

