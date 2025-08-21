0
Украина будет «дисфункциональным государством-обрубком», если продолжит конфликт — эксперт

17:00 21.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина рискует превратиться в дисфункциональное государство, если конфликт с Россией продолжится. Такое мнение в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche выразил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

По его оценкам, Владимир Зеленский и европейцы «хотят продолжить войну, потому что они хотят исправить ситуацию». «Они не исправят ситуацию, она будет только ухудшаться», — считает эксперт.

«Дело в том, что русские побеждают на поле боя, и украинцы ничего не могут сделать, чтобы остановить это и вернуть утраченные территории», — поясняет Миршаймер. По его мнению, если Украина продолжит конфликт, то «потеряет еще больше людей и территории» и «в конечном итоге превратится в дисфункциональное государство-обрубок».

