Украина будет «дисфункциональным государством-обрубком», если продолжит конфликт — эксперт
17:00 21.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина рискует превратиться в дисфункциональное государство, если конфликт с Россией продолжится. Такое мнение в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche выразил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
По его оценкам, Владимир Зеленский и европейцы «хотят продолжить войну, потому что они хотят исправить ситуацию». «Они не исправят ситуацию, она будет только ухудшаться», — считает эксперт.
«Дело в том, что русские побеждают на поле боя, и украинцы ничего не могут сделать, чтобы остановить это и вернуть утраченные территории», — поясняет Миршаймер. По его мнению, если Украина продолжит конфликт, то «потеряет еще больше людей и территории» и «в конечном итоге превратится в дисфункциональное государство-обрубок».
