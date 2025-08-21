0
Минтранс РФ ожидает, что к 2050 г. 50% всех транспортных средств будут беспилотными

17:40 21.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство транспорта РФ ожидает, что к 2050 году половина всех транспортных средств будет ездить в беспилотном режиме. Об этом сообщил замминистра транспорта РФ Владимир Потешкин в ходе пресс-конференции в ТАСС.

«По нашим прогнозам, в перспективе, если заглянуть к 2050 году, мы ожидаем, что порядка 50% всех транспортных средств будут работать в беспилотном режиме. На сегодняшний день создаются различные среды для того, чтобы это все реализовать», — сказал он.

