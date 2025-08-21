«Ангара-1.2» вывела на орбиту военные спутники

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ракета легкого класса «Ангара-1.2», стартовавшая в четверг с космодрома Плесецк, вывела на орбиту спутники, сообщили в Минобороны России.

21 августа с космодрома Плесецк (Архангельская область) в интересах Минобороны России осуществлен пуск ракеты-носителя «Ангара-1.2» с космическими аппаратами на борту.

«Старт ракеты-носителя и выведение космических аппаратов на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. После старта ракета-носитель легкого класса „Ангара-1.2“ взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова. В расчетное время космические аппараты выведены на целевые орбиты и приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС», — сказали в ведомстве. Уточняется, что с космическими аппаратами установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, их бортовые системы функционируют в штатном режиме.