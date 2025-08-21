«Ангара-1.2» вывела на орбиту военные спутники
17:12 21.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ракета легкого класса «Ангара-1.2», стартовавшая в четверг с космодрома Плесецк, вывела на орбиту спутники, сообщили в Минобороны России.
21 августа с космодрома Плесецк (Архангельская область) в интересах Минобороны России осуществлен пуск ракеты-носителя «Ангара-1.2» с космическими аппаратами на борту.
«Старт ракеты-носителя и выведение космических аппаратов на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. После старта ракета-носитель легкого класса „Ангара-1.2“ взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова. В расчетное время космические аппараты выведены на целевые орбиты и приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС», — сказали в ведомстве. Уточняется, что с космическими аппаратами установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, их бортовые системы функционируют в штатном режиме.
НОВОСТИ
- 18:50 21.08.2025
- Экзамен для кандидатов в председатели Верховного суда РФ, так как не поступило ни одной заявки
- 17:40 21.08.2025
- Минтранс РФ ожидает, что к 2050 г. 50% всех транспортных средств будут беспилотными
- 17:00 21.08.2025
- Украина будет «дисфункциональным государством-обрубком», если продолжит конфликт — эксперт
- 16:32 21.08.2025
- Путин присвоил президенту РАН Красникову звание Героя Труда
- 16:12 21.08.2025
- Польша не готова предоставить Украине дополнительные гарантии безопасности
- 16:00 21.08.2025
- На Солнце зафиксирован третий подряд мощный взрыв
- 15:32 21.08.2025
- В Киеве пытаются представить украинский конфликт как «войну за независимость»
- 15:12 21.08.2025
- Белоусов проинспектировал группировку войск "Север"
- 15:00 21.08.2025
- Индия озадачена заявлениями США по закупкам нефти у РФ, ранее Вашингтон на них настаивал
- 14:33 21.08.2025
- Наталья Сергунина: Более 220 дизайнеров из России и других стран примут участие в Московской неделе моды
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать