Экзамен для кандидатов в председатели Верховного суда РФ, так как не поступило ни одной заявки
18:50 21.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Высшая экзаменационная комиссия по приему квалификационного экзамена на должность судьи отменила экзамен для кандидатов в председатели Верховного суда РФ, так как никто не подал заявку. Об этом сказано на сайте ведомства.
«В связи с отсутствием заявлений и документов, перечисленных в пункте 3 статьи 5 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 „О статусе судей в Российской Федерации“, для сдачи квалификационного экзамена на должность судьи в высшей экзаменационной комиссии на вакантную должность председателя Верховного суда Российского Федерации дополнительное заседание, назначенное на 21 августа 2025 года, не состоится», — сказано на сайте ведомства.
