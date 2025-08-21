Трамп дал две недели на определение возможности мирного урегулирования на Украине

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты могут примерно через две недели изменить подход к России и конфликту на Украине, если решат, что добиться мирного урегулирования не удастся. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

В интервью одной из американских радиостанций у него поинтересовались, будет ли мир на Украине. «Дам вам знать. Я бы сказал, в течение двух недель мы будем знать тем или иным образом. После этого нам, возможно, придется принять другой подход», — ответил глава администрации США, не вдаваясь в детали.