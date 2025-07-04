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НОВОСТИ

Партию Илона Маска готовы поддержать 40% американцев - опрос

20:25 04.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 40% американцев готовы поддержать политическую партию, которую предложил создать предприниматель Илон Маск. Об этом говорится в опросе компании Quantus Insights.

Опрос проводился в период с 30 июня по 2 июля, в нем приняли участие 1 тыс. американцев. Погрешность составила 3 процентных пункта.

На вопрос о том, поддержали бы они партию «Партия Америки», предложенную Илоном Маском, 40% респондентов ответили положительно, 38% вероятнее не поддержали бы и 22% не определились со своей позицией.



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