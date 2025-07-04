Сбер ID стал ключевым инструментом авторизации для 50 тысяч онлайн-ресурсов
17:35 04.07.2025
Вход со Сбер ID теперь возможен на более чем 50 000 поверхностей. Это стало возможным в том числе благодаря новым интеграциям с платформами inSales (e-commerce), TravelLine (гостиничный бизнес) и Bnovo (управление отелями). Внедрение Сбер ID в партнёрские решения помогает бизнесу увеличить конверсию заказов и регистраций на 5–20% и сократить время оформления бронирования и оплаты на 23%.
В совместном проекте с TravelLine, единой платформой для онлайн-продаж и управления гостиничным бизнесом, Сбер помогает закрывать несколько этапов взаимодействия с гостями. По Сбер ID данные гостей автоматически заполняются при бронировании номера и онлайн-регистрации в отеле. По данным TravelLine, после запуска сервиса число отелей, использующих онлайн-регистрацию, выросло на 20%. Анкеты гостей теперь создаются без ручного ввода — достаточно проверить паспорт при заезде. Это минимизировало ошибки в данных и увеличило долю онлайн-регистраций с использованием Сбер ID до 17%.
Вместе с inSales, одним из лидеров в создании готовых решений для интернет-магазинов, реализован проект CheckOut 3.0. Это обновлённая страница оформления заказа, которая интегрирует платёжные и логистические сервисы, а также автоматически заполняет данные клиентов с помощью Сбер ID. Благодаря этой технологии время оформления заказа сократилось на 23%, а конверсия из корзины в покупки выросла на 5%. Сбер ID стал основным способом авторизации: пользователи выбирают знакомый и безопасный вход, что ускоряет оплату и снижает число отказов на финальном этапе. Решение уже доступно 30 тыс. партнёров inSales.
А в партнёрстве Сбер ID и Bnovo, автоматизированной системы управления гостиничным бизнесом, внедрена функция автозаполнения данных о госте в модуле бронирования. Это сократило время оформления брони в 3 раза — до 10 секунд. Проект стартовал всего месяц назад — и сегодня по Сбер ID оформляется уже 10% бронирований. Сотрудничество будет расширяться.
«Забота о каждом клиенте — наш приоритет. Это подтверждают 100 миллионов пользователей Сбер ID, растёт и число заявок от бизнес-партнёров, – отметил директор Департамента данных и рекомендательных систем B2C Сбербанка Иван Кузьмин. – Мы кардинально сократили время подключения к Сбер ID, и количество доступных поверхностей превысило 50 тысяч. Создавая простые и удобные решения для всех, мы помогаем экономить время, чтобы повседневные задачи решались ещё быстрее и проще».
Сбер ID для пользователей — это аккаунт для всех сервисов Сбера и его партнёров. Такой аккаунт может быть у каждого — клиентом банка быть необязательно, достаточно номера телефона. А Сбер ID для бизнеса — это сервис беспарольной авторизации для сайтов и приложений. С его помощью бизнес повышает конверсию в оплату покупки, делает свой сервис удобнее, сокращает расходы на авторизацию.
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