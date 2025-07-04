Объем финансовых активов стран БРИКС превышает $60 трлн — Силуанов
17:12 04.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Совокупный объем финансовых активов стран БРИКС превышает $60 трлн, это более 50% от мирового уровня, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на совете управляющих Нового банка развития (оздан странами — членами БРИКС).
«Сегодня мы говорим о десятилетии работы Нового банка развития, основного инструмента финансового инструмента для новых инвестиций, для новых проектов, которые реализуются в наших странах. И не только в странах БРИКС, но и в странах Глобального Юга. Ежегодно роль стран Глобального Юга растет. Мы видим, что население стран Глобального Юга составляет почти 70% от мирового, а доля в мировом валовом внутреннем продукте — почти 60%. Совокупный объем финансовых активов достиг более $60 трлн, то есть более 50% от мирового уровня», — сказал Силуанов.
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