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США угрожают ЕС пошлинами в 17% на сельскохозяйственную продукцию

21:20 04.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США пригрозили ЕС ввести пошлины в размере 17% на импортируемую европейскую сельскохозяйственную продукцию. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Они отмечают, что американская сторона пошла на такой шаг перед установленным на 9 июля крайним сроком согласования торговой сделки между США и ЕС.

Предупреждение было передано еврокомиссару по торговой политике и экономической безопасности Марошу Шефчовичу на встрече в Вашингтоне 3 июля, на следующий день оно уже было передано послам стран — членов ЕС, указывает FT.

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