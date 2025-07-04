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НОВОСТИ

У ХАМАС новый лидер, который не настроен на перемирие с Израилем — NYT

17:00 04.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военное крыло радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа возглавил один из командиров группировки Иззэддин аль-Хаддад, он занимает жесткую позицию в переговорах о перемирии с Израилем. Об этом сообщила американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники в регионе.

Издание утверждает, что аль-Хаддад возглавил боевое крыло ХАМАС вскоре после ликвидации его бывшего руководителя Мухаммеда Синвара в мае 2025 года. По оценке газеты, движение при новом лидере будет выступать за полное прекращение боевых действий в анклаве и за вывод израильских войск, а только потом освободит всех заложников. Израиль же хочет ликвидировать военный потенциал движения и лишить его власти в Газе.

По словам одного из источников NYT, недавно аль-Хаддад заявил, что либо ХАМАС добьется «достойной сделки» с Израилем, либо этот конфликт превратится «в освободительную или мученическую войну».

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