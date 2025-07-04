Республиканцев возуматило решение Пентагона приостановить поставки Киеву - СМИ
20:40 04.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По их информации, среди политиков такое решение вызвало вопросы о том, является ли это тактикой переговоров.
«Неоднократные, конкретные выпады Хегсета в адрес Украины наводят на мысль, что он использует этот обзор [о дефиците оружия в США] как удобное прикрытие для прекращения поддержки Украины в политических целях», — приводит газета слова неназванного помощника конгрессмена.
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