Республиканцев возуматило решение Пентагона приостановить поставки Киеву - СМИ

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение министра обороны США Пита Хегсета о приостановке поставок оружия на Украину вызвало гнев у республиканцев, в том числе входящих в Конгресс. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.



По их информации, среди политиков такое решение вызвало вопросы о том, является ли это тактикой переговоров.



«Неоднократные, конкретные выпады Хегсета в адрес Украины наводят на мысль, что он использует этот обзор [о дефиците оружия в США] как удобное прикрытие для прекращения поддержки Украины в политических целях», — приводит газета слова неназванного помощника конгрессмена.





