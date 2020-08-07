В первом полугодии 2020 г. в России сократилось число заключенных браков - Росстат

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заключенных в России браков сократилось за первые шесть месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 25%. Об этом сообщили в пятницу в Росстате.

"За первое полугодие 2020 года число заключенных браков сократилось по сравнению с январем-июнем 2019 г. на 25%, число разводов снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 25,7%", - отметили в Росстате.

Там добавили, что это может быть связано с ограничениями, ранее введенными в регионах России для борьбы с коронавирусной инфекцией, и выполняемыми не в полном объеме функциями органов ЗАГС.