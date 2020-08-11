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Александр Ширвиндт попал в аварию в Новгородской области

17:00 11.08.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Александр Ширвиндт попал в аварию в Новгородской области. ДТП случилось в городе Валдае, сообщают местные СМИ.

Художественный руководитель театра Сатиры, находясь за рулём Mitsubishi L200, не уступил дорогу Renault. Пассажирка этого автомобиля получила травму руки, она госпитализирована. Ширвиндту и его спутникам медицинская помощь не понадобилась.  Говорит Москва

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