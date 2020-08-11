К высылке российских дипломатов из Словакии могут быть причастны США - Лавров

18:00 Источник: Эхо Москвы

К высылке российских дипломатов из Словакии могут быть причастны Соединенные Штаты – считает глава МИДа Сергей Лавров.

Между тем, в правительстве Словакии связывают высылку российских дипломатов с преступлениями, которые были совершены на территории Германии. В местной прессе появились предположения, что наши дипломаты имели отношение к убийству в Берлине гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангоншвили. Эхо Москвы