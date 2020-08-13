В Госдуме надеются, что Лукашенко прислушается к попыткам его успокоить со стороны РФ

14:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуме осудили действия белорусских силовиков. Ранее в МВД республики заявили о гибели двух участников протестов.

Число пострадавших среди гражданских не называется. Более шести тысяч человек задержаны.

Директор Института стран СНГ, первый зампред комитета ГД по делам Содружества Независимых Государств и связям с соотечественниками Константин Затулин в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» выразил надежду, что критика со стороны Москвы окажет влияние на Александра Лукашенко. Депутат отметил, что Россия заинтересована в диалоге для возвращения своих граждан, которые были задержаны в республике.

«Это нарушения не столько Женевской конвенции, сколько элементарных правил и норм отношения к собственным гражданам Белоруссии. Судя по происходящему, правоохранительные органы настроены на устрашение для того, чтобы как можно быстрее погасить всякие протестные выступления. Я очень надеюсь, что на действующего президента республики Беларусь, который остаётся у власти, окажут влияние и критика, и попытки, которые, я уверен, предпринимаются, пусть неофициально по разным каналам, его урезонить и успокоить со стороны России. Очень надеюсь, что такие попытки предпринимаются. Мы вовлечены совершенно точно в переговоры о судьбе задержанных россиян, и мы настаиваем на их скорейшем освобождении».

По мнению Затулина, Лукашенко не пойдёт на компромисс и продолжит удерживать власть.

«Я не уверен в том, что Лукашенко готов идти на перевыборы. Если бы это не был человек, уже 26 лет остающийся у власти, который уже совершенно закоснел в своём властолюбии, то можно было бы обсуждать разные варианты. К большому сожалению, публичная риторика президента не говорит о его желании каким-то образом разумно смягчить ситуацию, предложить какие-то действия или шаги, которые могли бы разрядить обстановку. Мы слышим бесконечный поток оскорблений в адрес протестантов [протестующих — прим. ГМ]. Конечно, среди протестантов есть разные люди, и тут нет никаких сомнений.

У нас тоже происходят протестные акции в России, например, в Хабаровском крае. Я ни разу не слышал и, надеюсь, никогда не услышу от руководства Российской Федерации оскорблений в адрес тех, кто выходит на эти протестные акции по своим причинам. Правы они или неправы — это другой вопрос. Я не слышал, чтобы президент нашей страны объявлял, что все, кто в Хабаровске протестую против ареста бывшего губернатора Фургала — это всё криминальные авторитеты, безработные или обуржуазившиеся элементы, которые их поддерживают. А вот что делает Лукашенко, это ведь его слова. Вместо того чтобы идти по пути успокоения страстей и каких-то обсуждений происходящего — круглого стола, который мог бы наметить какой-то путь дальнейшего развития Белоруссии в политическом смысле, Лукашенко просто сделал ставку на голые репрессии».