Мишустин поддержал идею предоставления дополнительных "гектаров" эффективным фермерам

07:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Получатель "дальневосточного гектара" из Хабаровского края Михаил Утробин обратился во вторник к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением расширить возможности программы для тех, кто доказал эффективность своей работы на земле.

"Идея, которая изначально родилась, ее нужно масштабировать. Для этого мне не хватает добротной земли. Мне очень понравился механизм, по которому я ее изначально взял. Это реально очень легко. Просто и доступно. И предложение следующее - тем людям, которые уже освоили землю, возможно ли предоставить еще дополнительно землю, для того, чтобы они и дальше поднимали земли, которые не используются для того, чтобы кормить свои семьи, кормить свой край, развивать страну и свой регион", - сказал Утробин на встрече премьера с участниками программ "Дальневосточный гектар" и "Дальневосточная ипотека" в Благовещенске.

Утробин - один из первых участников программы "Дальневосточный гектар". Он взял землю в 2017 году и за три года основал собственное дело - занимается производством сырого молока и продукции из него. На сегодняшний день в хозяйстве Утробиных - 20 голов крупного рогатого скота, производство планируется расширять.

Мишустин в свою очередь отметил, что идею фермера стоит поддержать. "<...> Я считаю, что это нужно обязательно поддержать. Вообще по программе "Дальневосточный гектар" открыты к выбору около 220 млн гектаров - то есть практически это треть территории округа. Это очень много. И в этом смысле, дай бог, чтобы землю брали такие предприниматели, как вы, и делали дело на ней", - сказал Мишустин.

Председатель правительства России поручил министру по развитию Дальнего Востока Александру Козлову проработать этот вопрос и при необходимости внести соответствующие изменения в нормативную базу.