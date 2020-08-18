0
0
118
НОВОСТИ

Мишустин поддержал идею предоставления дополнительных "гектаров" эффективным фермерам

07:00 18.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Получатель "дальневосточного гектара" из Хабаровского края Михаил Утробин обратился во вторник к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением расширить возможности программы для тех, кто доказал эффективность своей работы на земле.

"Идея, которая изначально родилась, ее нужно масштабировать. Для этого мне не хватает добротной земли. Мне очень понравился механизм, по которому я ее изначально взял. Это реально очень легко. Просто и доступно. И предложение следующее - тем людям, которые уже освоили землю, возможно ли предоставить еще дополнительно землю, для того, чтобы они и дальше поднимали земли, которые не используются для того, чтобы кормить свои семьи, кормить свой край, развивать страну и свой регион", - сказал Утробин на встрече премьера с участниками программ "Дальневосточный гектар" и "Дальневосточная ипотека" в Благовещенске.

Утробин - один из первых участников программы "Дальневосточный гектар". Он взял землю в 2017 году и за три года основал собственное дело - занимается производством сырого молока и продукции из него. На сегодняшний день в хозяйстве Утробиных - 20 голов крупного рогатого скота, производство планируется расширять.

Мишустин в свою очередь отметил, что идею фермера стоит поддержать. "<...> Я считаю, что это нужно обязательно поддержать. Вообще по программе "Дальневосточный гектар" открыты к выбору около 220 млн гектаров - то есть практически это треть территории округа. Это очень много. И в этом смысле, дай бог, чтобы землю брали такие предприниматели, как вы, и делали дело на ней", - сказал Мишустин.

Председатель правительства России поручил министру по развитию Дальнего Востока Александру Козлову проработать этот вопрос и при необходимости внести соответствующие изменения в нормативную базу.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

Новости

07:58 18.08.2020
Опубликован состав совета, призванный "наилучшим образом представлять народ" при трансфере власти в Белоруссии
0
3
07:48 18.08.2020
Суд оштрафовал "Новую газету" и ее главреда на 260 тыс. руб. из-за материала о карантине на атомных подлодках
0
38
07:32 18.08.2020
Мишустин поддержал предложение об изменении условий льготной ипотеки под 2% для Магаданской области и Чукотки
0
68
07:22 18.08.2020
Более 30 тыс. семей на Дальнем Востоке за год получили выплаты за рождение первенца - министр Козлов
0
84
07:12 18.08.2020
В Иркутской области задержаны 28 человек по серии уголовных дел о нелегальных рубках леса
0
101
22:40 17.08.2020
Трамп назвал ужасной ситуацию в Белоруссии - Reuters
0
470
22:00 17.08.2020
Коронавирусом заразились порядка 30 артистов балетной труппы Мариинского театра
0
529
21:20 17.08.2020
Главы Минфинов G7 выступают за продление заморозки задолженности бедных стран в 2021 году
0
474
20:40 17.08.2020
Число переболевших коронавирусом в российской армии превысило 10 тысяч
0
510
20:00 17.08.2020
Задержанный в Норвегии по подозрению в шпионаже мог передавать информацию РФ - агентство
0
542

Возврат к списку