МКБ запускает новый формат премиального обслуживания клиентов
13:21 18.08.2020
Чтобы стать клиентом «МКБ Премиум», необходимо соблюсти одно из условий: разместить совокупные активы (среднемесячные остатки денежных средств на счетах клиента и средств в инвестиционных и страховых продуктах партнеров банка) в размере от 2 млн руб., или иметь пакет карточных услуг «Премиальный».
«Открыты первые выделенные зоны «МКБ Премиум» в офисах Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, постепенно их количество будет расти», - сообщила начальник управления по работе с премиальными клиентами МКБ Нина Макухина.
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