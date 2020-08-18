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НОВОСТИ

МКБ запускает новый формат премиального обслуживания клиентов

13:21 18.08.2020

Московский кредитный банк (МКБ) запускает нового формат обслуживания «МКБ Премиум», который позволяет клиентам получить набор привилегий и сервисов. «Новый формат премиального обслуживания позволит предоставлять нашим клиентам качественный сервис, формировать индивидуальные финансовые стратегии и подбирать наиболее подходящие решения для управления собственным капиталом, - отмечает заместитель председателя правления МКБ Алексей Косяков. – Для клиентов премиального сегмента классического банковского обслуживания уже недостаточно. В условиях тенденции снижения ставок по вкладам, приоритетом для них становится возможность диверсификации денежных средств в более доходные активы».
Чтобы стать клиентом «МКБ Премиум», необходимо соблюсти одно из условий: разместить совокупные активы (среднемесячные остатки денежных средств на счетах клиента и средств в инвестиционных и страховых продуктах партнеров банка) в размере от 2 млн руб., или иметь пакет карточных услуг «Премиальный».
  «Открыты первые выделенные зоны «МКБ Премиум» в офисах Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, постепенно их количество будет расти», - сообщила начальник управления по работе с премиальными клиентами МКБ Нина Макухина.

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