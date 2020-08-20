Жертвами COVID-19 в мире стали более 795 тысяч человек
08:20 20.08.2020 Источник: NEWSru.co.il
Постоянно обновляемая мониторинговая страница Covid19info показывает, что, по состоянию на 20 августа, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 795005 человек (6673 за сутки), около 22,5 млн заразились, более 6,2 млн инфицированы в настоящее время, около 15,5 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 3,5%.
Впервые почти за три месяца на Covid19info возобновлена публикация сведений об умерших от коронавируса в Испании. За последние девять суток нет новых данных по умершим во Франции.
Больше всего жертв нового коронавируса в США (172782 умерших, 1327 за последние сутки, летальность 3,1%).
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