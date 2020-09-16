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НОВОСТИ

Суд во Франции приговорил бывшего главу ВФЛА Балахничева к трем годам тюрьмы

17:00 16.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Исправительный суд Парижа приговорил бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева к трем годам тюремного заключения в рамках процесса по делу о коррупции в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics, до 2019 года организация называлась IAAF). Соответствующее решение было озвучено в среду на заседании суда.

"Суд приговаривает Валентина Балахничева к трем годам тюрьмы", - зачитала решение судья.

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