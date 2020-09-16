Суд во Франции приговорил бывшего главу ВФЛА Балахничева к трем годам тюрьмы
17:00 16.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Исправительный суд Парижа приговорил бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева к трем годам тюремного заключения в рамках процесса по делу о коррупции в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics, до 2019 года организация называлась IAAF). Соответствующее решение было озвучено в среду на заседании суда.
"Суд приговаривает Валентина Балахничева к трем годам тюрьмы", - зачитала решение судья.
НОВОСТИ
- 17:12 16.09.2020
- Лукашенко заявил, что следующие выборы президента пройдут по новой конституции
- 16:35 16.09.2020
- РУСАЛ направил в 2020 году более 40 миллионов рублей на авиалесоохрану в Красноярском крае
- 16:32 16.09.2020
- Российскую бронетехнику эксплуатируют армии более 40 стран
- 16:12 16.09.2020
- Вопрос "Северного потока - 2" зависит от действий РФ по инциденту с Навальным - кабмин ФРГ
- 16:10 16.09.2020
- Миссия НАТО в Косово получила новую систему слежения
- 16:00 16.09.2020
- Правительство ищет источники для повышения доходной части бюджета, признали в Кремле
- 15:32 16.09.2020
- Глава ЕК выступила против продажи "золотых паспортов"
- 15:12 16.09.2020
- Приговор актеру Ефремову обжаловала компания, владевшая разбитым в ДТП автомобилем
- 15:00 16.09.2020
- США играют ключевую роль в событиях в Белоруссии - глава СВР
- 14:50 16.09.2020
- Саркози: Москва стала одним из самых современных городов Европы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать