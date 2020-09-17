Суд отправил под домашний арест советника главы "Росатома"

10:00 Источник: Интерфакс

Пресненский суд Москвы по ходатайству следствия отправил под домашний арест советника генерального директора госкорпорации "Росатом", члена-корреспондента РАН Владимира Грачева, задержанного по делу о мошенничестве.

"Судом было удовлетворено ходатайство об избрании в отношении Грачева меры пресечения в виде домашнего ареста", - сообщили в суде.

Решение суда состоялось еще 1 августа.

В свою очередь, информированный источник сообщил "Интерфаксу", что Грачеву вменяется покушение на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Следствие, по словам источника, считает, что Грачев требовал денежные средства на общую сумму в несколько десятков миллионов рублей от бизнесменов, чья компания занимается переработкой отходов, за продвижение интересов предприятия.

Комментариями представителей следствия и Грачева по ситуации "Интерфакс" в настоящее время не располагает.