После землетрясения без электричества остались 360 домов в Слюдянке в Иркутской области
07:00 22.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Без электричества остались 40 многоквартирных и 320 одноэтажных домов в городе Слюдянка в Иркутской области, находящемся неподалеку от эпицентра произошедшего во вторник ночью землетрясения, сообщили ТАСС в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Слюдянского района. Причины отключения выясняются.
"Без электричества остались 40 многоквартирных домов и 320 одноэтажных", - сообщили в ЕДДС.
В ЕДДС уточнили, что электричество в домах отключилось практически сразу после начала землетрясения. Причины отключения электричества выясняются. Муниципальные службы занимаются устранением неполадок. В ЕДДС не уточнили, когда возобновится подача электроэнергии.
В Иркутской области произошли два землетрясения с эпицентром в 15 км от населенного пункта Култук. Первое землетрясение магнитудой 5,6 произошло в 21:05 мск, второе магнитудой 2,3 в 21:20 мск. Ощущалось на территории 12 районов. О пострадавших и разрушениях информация не поступала.
НОВОСТИ
- 07:30 22.09.2020
- Путин выступит с видеообращением на 75-й сессии ГА ООН
- 07:20 22.09.2020
- В Красноярском крае задержаны руководители религиозной общины Виссариона - источник
- 07:10 22.09.2020
- Приморские студенты аграрных специальностей будут обучаться в Республике Беларусь - власти
- 23:43 21.09.2020
- "Роснефть" за пять лет перечислила в бюджет 17 триллионов рублей
- 22:40 21.09.2020
- Помпео заявил, что США отреагируют на инцидент с Навальным, когда будут известны все факты
- 22:00 21.09.2020
- Лидер Южной Кореи на ГА ООН выдвинул план по преодолению последствий пандемии
- 21:20 21.09.2020
- Кудрин заявил, что Россия могла бы в ближайшие годы избежать повышения некоторых налогов - СМИ
- 20:40 21.09.2020
- Путин распорядился организовать в Росгвардии военно-политическую работу
- 20:00 21.09.2020
- В Госдуме потребовали проверить цену на препарат от коронавируса
- 19:20 21.09.2020
- Трамп подписал указ о санкциях США за поставку Ирану оружия другими странами - Белый дом
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать