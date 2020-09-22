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После землетрясения без электричества остались 360 домов в Слюдянке в Иркутской области

07:00 22.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Без электричества остались 40 многоквартирных и 320 одноэтажных домов в городе Слюдянка в Иркутской области, находящемся неподалеку от эпицентра произошедшего во вторник ночью землетрясения, сообщили ТАСС в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Слюдянского района. Причины отключения выясняются.

"Без электричества остались 40 многоквартирных домов и 320 одноэтажных", - сообщили в ЕДДС.

В ЕДДС уточнили, что электричество в домах отключилось практически сразу после начала землетрясения. Причины отключения электричества выясняются. Муниципальные службы занимаются устранением неполадок. В ЕДДС не уточнили, когда возобновится подача электроэнергии.

В Иркутской области произошли два землетрясения с эпицентром в 15 км от населенного пункта Култук. Первое землетрясение магнитудой 5,6 произошло в 21:05 мск, второе магнитудой 2,3 в 21:20 мск. Ощущалось на территории 12 районов. О пострадавших и разрушениях информация не поступала.

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