Снайперы на учениях "Кавказ" огнем антиматериальных винтовок остановили колонну противника

07:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Снайперы РФ на стратегических учениях "Кавказ-2020" огнем из антиматериальных винтовок АСВК повредили двигатели броневиков в колонне техники условного противника, остановив ее продвижение. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Снайперы мотострелкового соединения Южного военного округа в ночных условиях остановили колонну легкобронированной техники и живую силу условного противника огнем из крупнокалиберных винтовок АСВК. Выстрелами из АСВК стрелки вывели из строя силовые установки машин", - рассказали в ведомстве.

АСВК имеют калибр 12,7-мм и относятся к типу антиматериальных винтовок, которые используются для выведения из строя легкобронированных техники, транспорта и прочих объектов противника, то есть для поражения "материальных" целей, а не живой силы.

Как отметили в ведомстве, после того, как снайперские пары удалились на безопасное расстояние, находившийся вместе с ними расчет комплекса разведки "Стрелец" навел артиллерию на подбитую колонну.