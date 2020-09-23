Снайперы на учениях "Кавказ" огнем антиматериальных винтовок остановили колонну противника
07:12 23.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Снайперы РФ на стратегических учениях "Кавказ-2020" огнем из антиматериальных винтовок АСВК повредили двигатели броневиков в колонне техники условного противника, остановив ее продвижение. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Снайперы мотострелкового соединения Южного военного округа в ночных условиях остановили колонну легкобронированной техники и живую силу условного противника огнем из крупнокалиберных винтовок АСВК. Выстрелами из АСВК стрелки вывели из строя силовые установки машин", - рассказали в ведомстве.
АСВК имеют калибр 12,7-мм и относятся к типу антиматериальных винтовок, которые используются для выведения из строя легкобронированных техники, транспорта и прочих объектов противника, то есть для поражения "материальных" целей, а не живой силы.
Как отметили в ведомстве, после того, как снайперские пары удалились на безопасное расстояние, находившийся вместе с ними расчет комплекса разведки "Стрелец" навел артиллерию на подбитую колонну.
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