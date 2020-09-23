Горьковский автозавод представил предсерийные образцы электромобиля GAZelle e-NN

13:30

Фото пресс-службы Группы ГАЗ



На конвейере Горьковского автозавода собраны предсерийные образцы первого российского коммерческого электромобиля GAZelle e-NN. В основе конструкции новой модели - единая унифицированная электроплатформа, архитектура которой позволяет выпускать полную линейку легкого коммерческого транспорта: бортовые грузовики, микроавтобусы, фургоны и различные варианты специальной техники. Такой подход позволяет гибко реагировать на требования клиентов по изготовлению различных модификаций электромобиля при минимальных временных и технологических затратах на освоение в производстве.

Три автомобиля нового семейства представлены в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России", которая проходит на территории "Нижегородской ярмарки" с 23 по 25 сентября. Это представительский микроавтобус, маршрутный микроавтобус и грузопассажирский фургон-комби. Электромобили собраны на заводском конвейере в рамках подготовки к старту серийного производства новой модели.

В конструкции электромобиля GAZelle e-NN сочетаются унифицированные компоненты модельного ряда самого популярного российского легкого коммерческого автомобиля "ГАЗель NEXT" (шасси, кузов, салон) и оригинальные электрические узлы: тяговые батареи, электродвигатель, преобразователь напряжения, зарядное устройство и другие компоненты. Полная масса автомобиля - 4,6 т, грузоподъемность - до 2,5 т (бортовые модификации). Электродвигатель - синхронный на постоянных магнитах, пиковая мощность - 100 кВт, максимальный крутящий момент - 310 Нм. Энергоемкость аккумуляторных батарей - 48 кВт-ч. Максимальная скорость - 100 км/ч, а запас хода на одной зарядке - 120 км. По желанию заказчика запас хода может быть увеличен до 200 км за счет установки дополнительных батарей. Предусмотрена возможность быстрой зарядки до 80% емкости за 30 минут.

"Переход к серийному производству, к которому мы готовимся, откроет широкие возможности для развития электрического транспорта на основе собственных конструкторских и производственных компетенций, - рассказал президент "Группы ГАЗ" Вадим Сорокин. - Важнейшая задача, которая стоит теперь не только перед "Группой ГАЗ", но и перед всей российской машиностроительной отраслью, - организация собственного производства ключевых узлов и компонентов для электротранспорта. Это позволит России обеспечить технологическую независимость в условиях глобальных изменений, развивать собственные инженерные и конструкторские компетенции и будет способствовать повышению конкурентоспособности российской продукции на мировых рынках".

"Постепенная электрификация транспорта является сегодня одним из основных направлений развития глобальной автомобильной отрасли, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Для России крайне важно быть в числе участников этого процесса, осваивать технологии и компетенции, которые будут определять развитие отрасли в течение ближайших десятилетий. Приятно, что именно Нижегородская область благодаря работе "Группы ГАЗ" становится одним из флагманов этого движения в нашей стране".