Чем меньше ракет получит Киев, тем ближе конец СВО — Песков

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Окончание спецоперации на Украине наступит тем раньше, чем меньше Киев получит западных вооружений. Это подчеркнул на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Чем меньше ракет поступает из-за границы на Украину, тем ближе конец специальной военной операции», — указал он.