Заместитель главнокомандующего ВМФ России Гудков погиб в Курской области

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гвардии генерал-майор, заместитель главнокомандующего ВМФ России, экс-командир 155-й отдельной гвардейской бригады Михаил Гудков погиб в Курской области. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Приморья Олег Кожемяко.

«Выражаю глубокие соболезнования родным, близким и сослуживцам Михаила Гудкова, Наримана Шихалиева и всех остальных бойцов, кто погиб в Курской области. Гвардии генерал-майор, Герой России, Герой Приморья, заместитель главнокомандующего ВМФ России, экс-командир 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты ТОФ погиб, выполняя долг офицера вместе со своими однополчанами», — говорится в сообщении.

Кожемяко отметил, что Гудков был сильным духом воином, который не представлял себя нигде, кроме флота. Став заместителем главкома ВМФ, он не перестал лично выезжать на позиции морпехов.