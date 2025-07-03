Заместитель главнокомандующего ВМФ России Гудков погиб в Курской области
14:00 03.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Гвардии генерал-майор, заместитель главнокомандующего ВМФ России, экс-командир 155-й отдельной гвардейской бригады Михаил Гудков погиб в Курской области. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Приморья Олег Кожемяко.
«Выражаю глубокие соболезнования родным, близким и сослуживцам Михаила Гудкова, Наримана Шихалиева и всех остальных бойцов, кто погиб в Курской области. Гвардии генерал-майор, Герой России, Герой Приморья, заместитель главнокомандующего ВМФ России, экс-командир 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты ТОФ погиб, выполняя долг офицера вместе со своими однополчанами», — говорится в сообщении.
Кожемяко отметил, что Гудков был сильным духом воином, который не представлял себя нигде, кроме флота. Став заместителем главкома ВМФ, он не перестал лично выезжать на позиции морпехов.
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