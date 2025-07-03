ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО более 1 305 военнослужащих

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Вооруженных сил Украины за минувшие сутки потеряли в зоне СВО свыше 1 305 военнослужащих. Это следует из сводки Минобороны РФ.

Так, потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север» составили свыше 240 военнослужащих, «Запад» — до 230 военнослужащих, «Юг» — более 140, «Центр» — до 440, «Восток» — более 180, «Днепр» — до 75 военнослужащих.