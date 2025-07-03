Бюджет РФ в июле недополучит 25,82 млрд руб. нефтегазовых доходов

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральный бюджет РФ в июле 2025 года может недополучить 25,82 млрд руб. нефтегазовых доходов, говорится в сообщении Минфина РФ.

Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого объема в июне 2025 года составило 7,05 млрд руб., отметили в министерстве.