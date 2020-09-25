Восстановление водных биоресурсов после аварии в Норильске займет 18 лет - Росрыболовство

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Восстановление водных биоресурсов после аварии в Норильске займет 18 лет. Об этом журналистам сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

"Наши ученые проводили системные исследования, был обследован бассейн озера Пясино. Те результаты, которые есть, говорят о том, что возмещение этого ущерба потребует значительного времени, порядка 18 лет", - сказал он.