Счетная палата назвала неблагополучной ситуацию с отходами в России

13:32 Источник: Коммерсант.ru

Ситуация с отходами остается неблагополучной, несмотря на мусорную реформу, говорится в отчете Счетной палаты (СП). Более 90% мусора по-прежнему отправляют на полигоны и свалки, перерабатывается не более 70% отходов. При этом часто свалки вредят природе: отравляют воздух, воду и почву.

Аудиторы при этом отметили, что ликвидировать все свалки в границах городов (такую цель поставил президент) не получится, даже если будет успешно реализован проект «Чистая страна». Он предполагает ликвидацию и рекультивацию только 191 свалки. При этом, по данным Росприроднадзора, на момент запуска нацпроекта «Экология» в регионах было 8323 свалки, из них 916 — на территории городских округов. Коммерсантъ