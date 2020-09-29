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Вся информация об инциденте с Навальным, которой располагает РФ, общедоступна - Песков

16:12 29.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Информация об инциденте с блогером Алексеем Навальным, которой располагает Россия, общедоступна. Об этом заявил журналистам во вторник пресс- секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отрицательно ответил на вопрос о том, сообщал ли российский лидер Владимир Путин президенту Франции Эмманюэлю Макрону какие-либо новые данные о произошедшем. "Там просто нет другой информации, ее не может быть, - пояснил Песков. - Исчерпывающая информация на этот счет всем известна и хорошо доступна".

"Мы совершенно транспарентно рассказывали [об инциденте с блогером] - и мы в Кремле, и министерство иностранных дел, и представители наших правоохранительных органов, и наши врачи", - добавил Песков.

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