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НОВОСТИ

Турция готова поддержать Азербайджан за столом переговоров и "на поле боя" - Чавушоглу

17:00 29.09.2020 Источник: Эхо Москвы

Турция готова поддержать Азербайджан за столом переговоров и «на поле боя», — об этом заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это заявление, призвал «не подливать масло в огонь».  Эхо Москвы

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