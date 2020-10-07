Средства на обеспечение водоснабжения Крыма может получить Минобороны

22:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство России на заседании 8 октября обсудит вопросы, связанные с обеспечением водоснабжения Крыма. Об этом сообщили в среду в пресс-службе кабмина.

Отмечается, что кабинет обсудит выделение средств из резервного фонда правительства Министерству обороны РФ на строительство объектов водоснабжения на полуострове. В правительстве рассчитывают, что это "позволит обеспечить выполнение мероприятий по бесперебойному и качественному водоснабжению территорий Крымского полуострова".