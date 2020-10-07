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НОВОСТИ

Средства на обеспечение водоснабжения Крыма может получить Минобороны

22:15 07.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство России на заседании 8 октября обсудит вопросы, связанные с обеспечением водоснабжения Крыма. Об этом сообщили в среду в пресс-службе кабмина.

Отмечается, что кабинет обсудит выделение средств из резервного фонда правительства Министерству обороны РФ на строительство объектов водоснабжения на полуострове. В правительстве рассчитывают, что это "позволит обеспечить выполнение мероприятий по бесперебойному и качественному водоснабжению территорий Крымского полуострова".

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