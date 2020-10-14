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Россия зеркально ответит на санкции ЕС по Навальному - глава МИД РФ

14:00 14.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва ответит зеркально на антироссийские санкции Европейского союза в связи с инцидентом вокруг блогера Алексея Навального. Об этом в среду заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью радиостанциям "Спутник", "Комсомольская правда" и "Говорит Москва".

"Немцы никаких фактов не собираются предоставлять, несмотря на все международно-правовые обязательства. Мы отвечаем зеркально. Да, это дипломатическая практика. Но это ответ дипломатический", - сказал он.

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