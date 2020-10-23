Папа Римский призывал узаконить однополые союзы еще в прошлом году - WP
22:40 23.10.2020 Источник: Газета.Ru
Заявление Папы Римского Франциска об узаконивании однополых союзов было сделано еще в 2019 году, пишет газета The Washington Post. Отмечается, что призыв вырезали цензоры Ватикана. После этого американский режиссер Евгений Афинеевский, работая над биографическим фильмом «Франциск», нашел это высказывание в архивах.
Ранее Папа Римский призвал принять законы о гражданских союзах для однополых пар. Франциск заявил, что однополые пары должны быть «защищены законом». Газета.Ru
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