Папа Римский призывал узаконить однополые союзы еще в прошлом году - WP

22:40 Источник: Газета.Ru

Заявление Папы Римского Франциска об узаконивании однополых союзов было сделано еще в 2019 году, пишет газета The Washington Post. Отмечается, что призыв вырезали цензоры Ватикана. После этого американский режиссер Евгений Афинеевский, работая над биографическим фильмом «Франциск», нашел это высказывание в архивах.

Ранее Папа Римский призвал принять законы о гражданских союзах для однополых пар. Франциск заявил, что однополые пары должны быть «защищены законом». Газета.Ru