Назначена дата досрочных выборов президента Киргизии
10:30 24.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Проведение досрочных выборов президента Киргизии запланировано на 10 января. Об этом ТАСС сообщил в субботу пресс-секретарь ЦИК республики Руслан Изреков.
"Досрочные президентские выборы назначены на 10 января 2021 года", - сказал он.
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