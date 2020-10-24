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НОВОСТИ

Назначена дата досрочных выборов президента Киргизии

10:30 24.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проведение досрочных выборов президента Киргизии запланировано на 10 января. Об этом ТАСС сообщил в субботу пресс-секретарь ЦИК республики Руслан Изреков.

"Досрочные президентские выборы назначены на 10 января 2021 года", - сказал он.

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