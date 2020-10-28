Дегтярев предложил поставить памятники Путину по всей России
10:20 28.10.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Михаил Дегтярёв предложил поставить памятники Владимиру Путину по всей России. «Надо вообще памятники поставить, где только можно, в первую очередь в Крыму. Два миллиона человек живы, здоровы и счастливы», — сказал врио губернатора Хабаровского края.
Он добавил, что в своей политической деятельности равняется на президента России, а также на Ивана Грозного и Петра Первого. «При всех этих трёх правителях Россия увеличилась и в количественном, и в масштабном отношении», — сказал Дегтярёв в интервью Znak.com.
На прошлой неделе чиновник в беседе с журналистами хабаровского ТВ посоветовал отказаться от понятия «народные деньги». По его словам, есть определение «бюджетные деньги».
Кроме того, он выразил своё понимание 3-й статьи Конституции, где сказано, что единственный источник власти в России — её многонациональный народ. «Вы не власть. Власть сидит в Белом доме, в мэрии, в администрациях. Это власть, выбранная источником власти, то есть народом», — утверждал врио губернатора. Говорит Москва
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