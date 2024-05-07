Эсминец и вертолет ВМС Австралии следили за учениями НОАК и мешали им — МО КНР
12:00 07.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вертолет и эсминец ВМС Австралии производили разведку в районе учений Народно-освободительной армии Китая и мешали маневрам китайских военных. Так официальный представитель Минобороны КНР Чжан Сяоган прокомментировал инцидент с перехватом вертолета в Желтом море китайской авиацией.
«С 3 по 4 мая во время учений соединения кораблей ВМС КНР в водах Желтого моря австралийский ракетный эсминец Hobart трижды отправлял корабельные вертолеты для проведения непосредственной разведки и создания помех обычным учебным действиям китайских военных», — сказал Чжан Сяоган, слова которого приводятся на сайте Минобороны. Он указал, что в произошедшем инциденте австралийская сторона «называет черное белым и валит с больной головы на здоровую».
Ранее в Минобороны Австралии сообщили, что 4 мая 2024 года военный вертолет ВМС Австралии MH-60R, взлетевший с борта эсминца Hobart в международных водах Желтого моря, «был перехвачен истребителем ВВС Народно-освободительной армии Китая». По данным оборонного ведомства, китайский самолет выпустил сигнальные ракеты по траектории полета австралийского вертолета, «создав опасную для воздушного судна и персонала ситуацию». В результате инцидента никто не пострадал, и вертолет ВМС Австралии повреждений не получил. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе назвал поведение китайских военных непрофессиональным и неприемлемым.
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