Эсминец и вертолет ВМС Австралии следили за учениями НОАК и мешали им — МО КНР

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вертолет и эсминец ВМС Австралии производили разведку в районе учений Народно-освободительной армии Китая и мешали маневрам китайских военных. Так официальный представитель Минобороны КНР Чжан Сяоган прокомментировал инцидент с перехватом вертолета в Желтом море китайской авиацией.

«С 3 по 4 мая во время учений соединения кораблей ВМС КНР в водах Желтого моря австралийский ракетный эсминец Hobart трижды отправлял корабельные вертолеты для проведения непосредственной разведки и создания помех обычным учебным действиям китайских военных», — сказал Чжан Сяоган, слова которого приводятся на сайте Минобороны. Он указал, что в произошедшем инциденте австралийская сторона «называет черное белым и валит с больной головы на здоровую».

Ранее в Минобороны Австралии сообщили, что 4 мая 2024 года военный вертолет ВМС Австралии MH-60R, взлетевший с борта эсминца Hobart в международных водах Желтого моря, «был перехвачен истребителем ВВС Народно-освободительной армии Китая». По данным оборонного ведомства, китайский самолет выпустил сигнальные ракеты по траектории полета австралийского вертолета, «создав опасную для воздушного судна и персонала ситуацию». В результате инцидента никто не пострадал, и вертолет ВМС Австралии повреждений не получил. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе назвал поведение китайских военных непрофессиональным и неприемлемым.