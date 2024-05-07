0
0
78
НОВОСТИ

Владимир Путин уверен в победе России

12:35 07.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Народосбережение, сохранение вековых ценностей и традиций являются ключевыми приоритетами для России, заявил президент РФ Владимир Путин. «Это, прежде всего народосбережение», — сказал президент в своей речи после инаугурации, перечисляя главные приоритеты страны. Он выразил уверенность в том, что «поддержка многовековых семейных ценностей, традиций и впредь будет объединять общественные и религиозные объединения, политические партии, все уровни власти».

Россия ради сегодняшних и будущих поколений будет самостоятельно определять свою судьбу, также заявил президент РФ. «Судьбу России мы будем определять сами и только сами ради сегодняшних и будущих поколений», — сказал он.

Свою инаугурационную речь Владимир Путин завершил словами о победе России. «Мы — единый и великий народ. И вместе преодолеем все преграды, воплотим в жизнь все задуманное. Вместе — победим!» — заключил глава государства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:00 07.05.2024
Правительство РФ ушло в отставку
0
19
12:26 07.05.2024
Путин поблагодарил участников СВО и всех граждан России за доверие и поддержку
0
110
12:14 07.05.2024
Путин официально вступил в должность президента России на шестилетний срок
0
126
12:02 07.05.2024
Золото для корпоративных клиентов Сбера стало ближе
0
136
12:00 07.05.2024
Эсминец и вертолет ВМС Австралии следили за учениями НОАК и мешали им — МО КНР
0
137
11:32 07.05.2024
Менее половины россиян работают по специальности, полученной в вузе — опрос
0
185
11:20 07.05.2024
Украина получит первые истребители F-16 в июле, утверждает депутат Рады
0
204
11:10 07.05.2024
27 июня в Москве пройдет технологическая конференция Сбера GigaConf
0
205
11:05 07.05.2024
Маск назвал нелегальную иммиграцию «рецептом катастрофы» для США
0
227
11:00 07.05.2024
США отложили продажу высокоточного оружия Израилю — WSJ
0
216

Возврат к списку