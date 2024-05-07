Владимир Путин уверен в победе России

12:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Народосбережение, сохранение вековых ценностей и традиций являются ключевыми приоритетами для России, заявил президент РФ Владимир Путин. «Это, прежде всего народосбережение», — сказал президент в своей речи после инаугурации, перечисляя главные приоритеты страны. Он выразил уверенность в том, что «поддержка многовековых семейных ценностей, традиций и впредь будет объединять общественные и религиозные объединения, политические партии, все уровни власти».

Россия ради сегодняшних и будущих поколений будет самостоятельно определять свою судьбу, также заявил президент РФ. «Судьбу России мы будем определять сами и только сами ради сегодняшних и будущих поколений», — сказал он.

Свою инаугурационную речь Владимир Путин завершил словами о победе России. «Мы — единый и великий народ. И вместе преодолеем все преграды, воплотим в жизнь все задуманное. Вместе — победим!» — заключил глава государства.