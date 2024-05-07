Золото для корпоративных клиентов Сбера стало ближе

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Корпоративные клиенты Сбера – от индивидуальных предпринимателей до крупнейших компаний – теперь могут открыть банковские счета в драгоценных металлах онлайн в интернет-банке СберБизнес. Это делает проще и доступнее инвестирование в драгметаллы.

Счет в драгоценных металлах – обезличенный металлический счет (ОМС), в нем не указывается проба, номер и производитель (как в слитках), а отображается только вес в граммах. Благодаря новому сервису корпоративные клиенты Сбера теперь могут не только оперативно купить или продать драгметаллы онлайн, но и открыть банковский счет в драгоценных металлах в несколько кликов в личном кабинете СберБизнес. Посещать офис банка для этого больше не придется, сообщает пресс-служба Сбера.

Приобретая с помощью обезличенного металлического счета золото и другие драгметаллы, бизнес может диверсифицировать активы, избавляясь от издержек, связанных с хранением физического металла.

Минимальное количество золота, платины и палладия для зачисления на счет – 0,1 грамм, серебра – 1 грамм. Чтобы приобрести драгметалл, в интернет-банке СберБизнес надо сделать покупку с оплатой по действующему курсу с расчетного счета в Сбере. После этого на ОМС отобразится вес металла в граммах. В любой момент актив можно продать банку онлайн в СберБизнес.

Открытие ОМС и операции по нему бесплатны, покупка и продажа металла – по курсу банка на дату сделки.