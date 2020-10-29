Уровень бедности в России в ближайшие годы сократится вдвое, уверен Путин

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В России в ближайшие годы число граждан, находящихся за чертой бедности, сократится в два раза, заявил президент РФ Владимир Путин.

"У нас сегодня совсем другая страна и другая экономика", - сказал глава государства, выступая в четверг на форуме "ВТБ капитала" "Россия зовет!". "И уровень доходов граждан совсем другой. Если мы посмотрим, я уже говорил, да, у нас много граждан за чертой бедности, по последним данным, где-то около 20 млн, а в 2000 году было 42 (млн. - прим. ТАСС) с лишним - в два раза сократили. И в ближайшие годы мы сократим еще, я в этом уверен, еще в два раза", - отметил Путин.